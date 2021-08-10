Mısır: Irak ile su kaynakları yönetimi alanında iş birliğine yoğunlaştık

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, ülkesinin su sorununu çözme noktasında çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, ülkesinin su sorununu çözme noktasında çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bağdat'ı geçen hafta ziyaret eden Mısır heyetiyle toplantı gerçekleştiren Bakan Abdulati, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Abdulati, iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin, "Mısır ve Irak arasında su kaynakları yönetimi alanında iş birliğini yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma, iki ülkenin halklarının çıkarlarını gözetme ve su kaynaklarının yönetimi için Kahire-Bağdat arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade eden Abdulati, Bağdat ziyaretinin Mısır-Irak ortak teknik yönlendirme komitesinin 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantının akabinde geldiğini kaydetti.

Abdulati, ziyaret kapsamında iki ülke arasında su kaynakları yönetimi alanında iş birliğini artırma konularının ele alındığını ve ileriki süreçte karşılıklı yeni ziyaretlerin gerçekleşeceği mesajını verdi.

Bakan Abdulati ayrıca, Iraklı heyetin Mısır'ın kanal rehabilitasyonu ve modern sulama alanındaki başarısını yakından görmek için Mısır'a davet edildiğini söyledi.

Öte yandan Abdulati, Irak ve Mısırlı uzmanların yağmur suyunu depolama, baraj inşası, bakımı ve yeraltı su kaynaklarını yönetme alanlarında eğitim çalışması yapma konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Mısır'ın su sorunu

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı müzakerelerinden 10 yıldır sonuç alınamaması, Kahire'yi su kaynakları yönetiminin geliştirilmesi ve alternatif su kaynaklarının bulunması noktasında arayışa itti.

Abdulati, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Mısırlı üst düzey yetkililerden oluşan heyetin 5 günlük resmi ziyaret kapsamında Bağdat'a gideceğini aktarmıştı.

Mısır-Irak ortak teknik yönlendirme komitesi, 6 Haziran'da su yönetimi ve sulama alanında ilk toplantısını gerçekleşmişti.

Irak'tan bir heyetin de gelecek günlerde başkent Kahire'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat