Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakime yönelik saldırıyı kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakime yönelik saldırıyı kınadı

19.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:06
Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakime yönelik saldırıyı kınadı

Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakimin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını kınadı.

Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakimin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Yüksek Mahkemede görevli 2 kadın hakime yönelik vahşi saldırının kınandığı bildirildi.

Afganistan'a taziye mesajının iletildiği açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Afganistan'ın "dost ülke" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu ülkeye yönelik son zamanlarda yapılan terör saldırılarına karşı Mısır'ın hükümet ve halkın yanında yer aldığının altı çizildi.

Kabil Emniyeti iki gün önce yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından 2 kadın hakime silahlı saldırı düzenlendiğini ve başkent Kabil'in Kalei Fethullah bölgesindeki saldırıda 2 hakimin de hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakime yönelik saldırıyı kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 20:09:34. #1.14#
title