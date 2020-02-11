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Mircea Lucescu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Siyah beyazlı yönetim, Bükreş'e gidip görüşmeler yaptığı Mircea Lucescu'yu bugün İstanbul'a getirdi.

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48
Mircea Lucescu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Siyah beyazlı yönetim, 'e gidip görüşmeler yaptığı 'yu bugün 'a getirdi.


Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getiren 'ta sıradaki önemli transfer Lucescu... Sergen Yalçın'a destek olacak tecrübeli bir ismi takıma kazandırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli ismi ikna etti. Rumen futbol adamı, bugün kulübe gelip Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelecek.


Lucescu'nun danışmanlık yapacağı öğrenilirken yaş ortalaması artan kadronun yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayacağı ifade ediliyor. Lucescu, EURO 2020 biletini alan A Milli Takım'ın iskeletinin oluşmasında önemli pay sahibiydi.


Kaynak: Hürriyet

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