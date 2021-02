Miraç Kandili: 2021 Miraç Kandili ne zaman, mesajları nelerdir? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Hangi gün, Miraç Kandili duası nedir?

Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili anlamı ve önemiyle merak edilmektedir. Şüphesiz her yıl Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili, yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Miraç gecesini en faziletli bir şekilde değerlendirmek isteyenler vatandaşlarımız Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve bol bol dua ederek geçirecektir. Kandil gününde okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Miraç Kandili'nde katlanarak artar. Peygamber Efendimizin semaya çıktığı ve bir çok mucizeye tanık olduğu bu gecede mümin kimselere müjdeler verilmiştir. Peki, Miraç gecesinde neler oldu, hangi olaylar gerçekleşti? Miraç gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz, nasıl dua edilir, ne namazı kılınır, Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? 2021 Miraç Kandili ne zaman, mesajları nelerdir? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Hangi gün, Miraç Kandili duası nedir? İşte detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ: 2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

10 Mart Çarşamba günü Miraç Kandili'dir. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili; 10 Mart 2021, Çarşamba günü idrak edilecek.

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili: 27 Mart Cumartesi

Mevlid Kandili: 17 Ekim Pazar

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Hak Dostları tarafından Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

"(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Rasûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur.

Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

Meali: "Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!" duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

Meali: "Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin." duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

Meali: "Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir." duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri'nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, NE DEMEKTİR?

Miraç, İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

*Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

*Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli

*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

*Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

*Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

*Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.