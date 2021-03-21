Minik öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'a sevgi mektupları

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya ve posta yoluyla kendisine sevgi mektupları gönderen minik öğrencilere teşekkür etti.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya ve posta yoluyla kendisine sevgi mektupları gönderen minik öğrencilere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Durmuş'un mesaisinin büyük bölümünü sahada ve okulları ziyaret ederek geçirdiği, öğrencilerden gelen mektupları da özenle okuduğu belirtildi.

Minik yüreklerin sevgi sözcüklerinin çalışma şevkini bir kat daha artırdığını vurgulayan Durmuş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Minik elleriyle kocaman sevgilerini satırlara dökmeye çalışan yavrularım var benim. Bir kandil gibi içimi ısıtan, yorgunluğumu huzura çeviren, yürüdüğüm yolun güneşi olan yavrularım var. Mektuplarınızı okudukça anladım ki sevgi en bulaşıcı şey. Yüreğimden çıkmış, katlanarak bana dönmüş. Kanatlarımın altında çocukları çizen, ip atladığımız günü unutamadığını yazan parmaklarınızdan öpüyorum. Hastalık varsa sizin gibi şifalar da var çok şükür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu