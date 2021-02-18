MindBehind, Almanya'dan 4 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Yapay zeka destekli dijital asistanlarla iletişim çözümleri sunan yerli platform MindBehind, Almanya merkezli teknoloji şirketi TENIOS'tan 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını bildirdi.

Rotasını yurt dışı pazarlarda büyümeye çeviren MindBehind, gerçek zamanlı ses ve video iletişim çözümleri üreten Almanya merkezli TENIOS şirketinin kurucusu Ümit Öztürk'ten stratejik bir yatırım aldığını duyurdu. İlk yatırımını 2016 yılında Serdar Sayar ve Tamer Yılmaz'dan alan platform, Ümit Öztürk'ten gelen yeni yatırım sayesinde chatbot ile dijital asistanlarına e-ticaret, ödeme ve ses çözümlerini entegre ederek Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı.

"SOR'UN, MİNDBEHİND OLARAK YOLUNA DEVAM ETME KARARI ALDI"

Markaların dijital iletişim kanallarını tek bir yerden yönetebildiği bir platforma dönüşerek büyümesini sürdürürken 2020 yılının başında global markası ve ürünü MindBehind'ı lanse eden SOR'UN, Avrupa pazarındaki büyüme hedefi ile 2021 itibarıyla yalnızca MindBehind ismi ile devam etme kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda şirket, tüm ürün ve servislerini MindBehind markası altında topladı. Şirketlerin sanal asistanlarını ve chatbotlarını tasarlayıp, yayına aldıkları ve yönettikleri MindBehind, bu asistanları markalar için tasarlayan ve yöneten MindBehind Studio, müşteri temsilcilerinin gerçek zamanlı son kullanıcılarla konuştuğu MindBehind Live, sanal asistanlar için ödeme çözümü sağlayan MindBehind POS bu ürün ve servislerin birkaçı oldu.

"YETKİNLİĞİMİZİ AVRUPA'DAN BAŞLAYARAK TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Aldıkları yatırıma ve isim değişikliğine dair değerlendirmelerde bulunan Mindbehind Kurucu Ortağı Anıl Kiper, "Şirketlerin müşteri ilişkilerini "akıllandırma" vizyonuyla çıktığımız bu yolda, 2020 yılında Türkiye ve yakın coğrafyada yüzde 300 büyüme yakalayarak onlarca şirketimizin milyonlarca müşterisine dokunduk. Bu yatırımla, SOR'UN markamızı MindBehind markamızla birleştirip, farklı coğrafyalara yayılma hızımızı artıracağız. Ürünlerimiz şu an 35 dilde hizmet veriyor. MindBehind Studio ekibimiz ise hali hazırda markalar için 5 dilde dijital asistan çözümleri geliştiriyor. Bu yetkinliğimizi Avrupa'dan başlayarak tüm dünyaya duyurmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

"MINDBEHIND 2021'DE ÖNCELİĞINI C-COMMERCE'E VERECEK"

Anıl Kiper, "Pandemi ile beraber chatbot ve dijital asistanlara e-ticaret ve ödeme çözümleri özellikleri kazandırdık. Bu sayede 2020'nin son aylarında Facebook Commerce Accelarator programına kabul aldık. Program kapsamında WhatsApp ve Messenger gibi Facebook ürün ailesinde yer alan mesajlaşma uygulamalarında yetkinliklerimizi geliştirdik. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de ve dünyada ilk olacak projeleri farklı sektörlerde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. WooCommerce, Magento, Stripe, Paypal gibi sıkça kullanılan global e-ticaret ve ödeme çözümlerini Mindbehind ürünlerine entegre etmek ise 2021 ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı