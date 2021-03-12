Minare evin üzerine devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Minare evin üzerine devrildi

12.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:26
Minare evin üzerine devrildi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde minare şiddetli rüzgar ile yan tarafta bulunan evin üzerine devrildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde minare şiddetli rüzgar ile yan tarafta bulunan evin üzerine devrildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesi Salah Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi devrildi. Salah Cami Minaresi şiddetli rüzgarla devrildi. Minarenin bir kısmı yan tarafta bulunan Ali Özdemir'e ait evin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Büyük bir kısmı cami bahçesi ve evin bahçesine düşen minarenin bir kısmı ise evin çatısına düştü. Olayda yan tarafındaki evin camları kırılırken, duvarlarında maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman genelinde etkili olan şiddetli rüzgar Tut ilçesinde çatılara zarar verdi. Çöp konteyneri, billboardları, ağaçları yerinden söktü.

Şiddetli rüzgar Tut İlçe Devlet Hastanesinin çatısını uçurdu. Uçan çatı otoparktaki araçlara zarar verdi. - ADIYAMAN

Minare evin üzerine devrildi
Minare evin üzerine devrildi
Minare evin üzerine devrildi
Minare evin üzerine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Prens Harry Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minare evin üzerine devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:32:20. #1.14#
title