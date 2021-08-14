Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore'de gündemin zirvesine çıktı

Sarı-Lacivertliler, geçen hafta İstanbul'a getirdiği Güney Koreli stopere dün 4 yıllık imza attırdı. Bu transferin ardından Fenerbahçe, Güney Kore'de gündemin tepesine çıktı. Haber sitelerinde en çok konuşulan konu Kim'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıydı.

Fenerbahçe, Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi 4 yıllığına kadrosuna kattı. Ajansspor'un aktardığına göre Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae transfer haberi Kore basınında en çok okunan haber olurken, Fenerbahçe'nin Korece paylaşımları ve hesabını geçici süreliğine Korece yapmak gibi jestleri de yer aldı.

BİRİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Dün açıklanan transferin ardından bu gelişme Güney Kore'de gündem oldu. Kim transferi hakkında onlarca haber girilirken, En çok okunan haber listesinde 1. sırada yer aldı.