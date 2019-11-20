Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu

20.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:02

Binalar için zorunlu hale getirilen 'enerji kimlik belgesi'ni almak için kısa bir süre kaldı. Son tarihi 1 Ocak 2020 olan belgenin alımı için bugüne kadar yapılan çalışmalar artarken, tüketicilerin bilinçlenmesi adına farkındalık da oluşturuldu.

1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı 873 bine ulaştı. Türkiye'deki toplam bina sayısı 10 milyonu aşıyor.

YÜZDE 50 TASARRUF

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; 1 Ocak 2020'den sonra binalar ya da bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi şartı aranacak. Satış veya kiralama safhasında, mal sahibinin bu kimliğin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermesi gerekecek. Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 40'ının binalarda tüketildiği göz önüne alındığında, binaların enerji verimli hale getirilmesinin önemi de ortaya çıkıyor. Bu tüketimin ise yüzde 80'i binanın ısıtma ve soğutulması için harcanıyor.

"YÜZDE 50 ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR"

Daha önce Mayıs 2017'de dolacak enerji kimliği çıkarma tarihinin 1 Ocak 2020'ye ertelendiğini hatırlatan Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Murat Kalsın, en başta tüketicinin 'kendi cebinde' önemli bir tasarruf oluşturacağına dikkat çekti. Kalsın, "Daire satın alırken veya kiralanırkan enerji kimlik kartını isterseniz, talep ederseniz o zaman ilgili firma ya da şahıs bu belgeyi mutlaka alacaktır. Enerji verimli binalarda oturmak sadece cephe izolasyonu ile yüzde 50 enerji tasarrufu sağlar. Faturalar yüzde 50 azalır. Yeni projeler denetleniyor ancak eski yapılarda da bu belgenin daha hızlı alınmasını bekliyoruz. Bakanlıklar bunu teşvik edecek sistemleri de hayata geçirdi. Yeni bir erteleme taraftarı değiliz ancak tüketici için belge almayı kolaylaştıracak her türlü uygulamanın yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"EV SAHİBİNE SORUN"

Yeni binaların iskan alabilmesi için en az C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi almaları gerektiğini anlatan İZODER Başkanı Levent Pelesen, mevcut binalarda ise enerji sınıfı ile ilgili herhangi bir şart bulunmadığını kaydetti. Pelesen, "Enerji sınıfı ne olursa olsun, ister yalıtımlı isterse de yalıtımsız tüm mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi alınabiliyor. Mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi sadece durum tespiti fonksiyonunu görüyor. Artık ev alırken, satarken ya da kiralarken sadece konumuna, manzarasına, oda sayısına değil kimlik belgesine de bakılmalı" diye konuştu.

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal ise, kış mevsimiyle birlikte artan ısınma faturalarının tüketici bütçesinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, alınacak önlemlerle tasarruf edilebileceğini söyledi.

Yapı ve çatılarda yalıtım uygulamasının enerji sarfiyatında ciddi oranda azalma sağladığını hatırlatan Şenal, "Tüketiciler binalarında standartlara uygun çatı ve cephe yalıtım uygulamalarıyla faturalarında yüzde 50'ye varan tasarruf sağlarken, ülke ekonomisine ve doğaya da fayda sağlayabilir" dedi.