Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.
Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.