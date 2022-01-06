Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.