Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir - Haberler
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Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde konuşma yaptı.

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir

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AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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