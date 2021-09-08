Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine düşünülen hoca adayları belli oldu! 7 kişilik listede 5 yabancı var

A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin kapanması bekleniyor. Milli Takım'daki görevi üstlenebilecek, bazıları boşta olan ve de Türk futbolunu bilen 7 hoca ismi ön plana çıktı. Bu isimler Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Slaven Bilic, Andriy Shevchenko, Joachim Löw, Andre Villas Boas ve Antonio Conte.

Sporx'in haberine göre; Şenol Güneş'in yerine 7 hoca ismi ön plana çıktı. Bu isimler Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Slaven Bilic, Andriy Shevchenko, Joachim Löw, Andre Villas Boas ve Antonio Conte. En güçlü adayın Okan Buruk olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUK VE TÜRKİYE KUPASI

Medipol Başakşehir ile şampiyonluk, Akhisarspor ile Türkiye Kupası gibi başarılar yaşayan Okan Buruk, turuncu lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra gelen teklifleri kabul etmedi. Bir ara ismi Galatasaray için de geçen Okan Buruk, yerli isimler arasında en başarılı ve en genç olanlarından biri olarak kabul görüyor. Milli Takımın EURO 2000 ve 2002 Dünya Kupası gibi tarihi başarılarında da oyuncu olarak kadroda bulunan Okan Buruk da Türk futbolunun yeni patronu olabilir.

EMRE BELÖZOĞLU ZOR GÖZÜKÜYOR

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra Şenol Güneş'ten yardımcılık ve çeşitli kulüplerden teknik direktörlük teklifi alan Emre Belözoğlu, şu an için boşta. Fenerbahçe'deki görevi sırasında bile planının bu kadar erken teknik direktörlük yapmamak olduğu ve kariyeri için başka türlü bir planlaması olduğunu belirten Emre Belözoğlou için Türk Milli Takım Teknik Direktörlüğü yakıştırması yapsa da kabul etmesi mümkün görünmüyor.

SLAVEN BILIC JENERASYON YARATTI

Hırvatistan Milli Takımı'nda Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic gibi isimlerle yeni bir jenerasyon ortaya koydu. 2006 Dünya Kupası'na gidemeyen Hırvatistan'ı, EURO 2008'e Wembley'deki İngiltere galibiyetiyle götürdü. EURO 2012'ye ise Howard Webb'in çok tartışmalı kararlarıyla veda ettiler. Bilic'in kurduğu jenerasyonla Hırvatistan, 2016 Dünya Kupası'nda final dahi yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Hajduk, Lokomotiv, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom'u çalıştırdı ve şu an BJ Guoan'da görev alıyor.

SHEVA, UKRAYNA'DA GÖZ DOLDURDU

Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Ukraynalı yıldız Andriy Shevchenko, teknik adamlık kariyerine de Ukrayna Milli Takımı'yla başladı. EURO 2020'de takdir toplayan bir Ukrayna Milli Takımı ortaya koyan Sheva, sözleşmesi sona erdiği ve başka heyecanlar istediği için görevinden ayrıldı. Shevchenko şu an boşta ve yeni bir teklif bekliyor.

LÖW, TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL

Almanya Milli Takımı'nda sürekli yenilenen ve genç oyuncularla desteklenen bir projeyi ülke çapında federasyonla birlikte yapılandıran Löw, Panzerler'in başından ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe gitmedi. Dünya Kupası başarısı da olan Löw, Türk futboluna da yabancı değil...

CONTE'YE HIDDINK TARİFESİ

İtalya'daki futbol rönesansını başlatan ve dönemi geçmiş diye tabir edilen oyuncularla İtalya'yı EURO 2016'da finale çıkaran Antonio Conte, Guus Hiddink benzeri bir formülle teknik direktörlük görevine getirilebilir. Maaşı astronomik olsa da TFF, benzer maaşı Hiddink'e vermişti. Inter'deki görevinden ayrıldıktan sonra boşta olan Conte, potansiyeli parlak ve genç yıldızlarla dolu Türk Milli Takımı'nın Katar umutlarını yeniden canlandırabilir.

BOAS BOŞTA

Porto, Chelsea ve Inter'de Jose Mourinho'nun analistliğini yapan Portekizli teknik adam, daha sonra Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'da görev aldı. Rakibe göre kontra planlar yapması ve modern taktiksel yaklaşımlarıyla biliniyor. Geçen sezon bilgisi ve onayı olmadan transfer yapıldığı için Marsilya'daki görevinden ayrılan Villas-Boas, şu an boşta...