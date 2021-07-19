Milli takım Avrupa Şampiyonası

Muğlalı Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir ve sporcular Avrupa Şampiyonası için Hırvastistan Yolcusu.

Hokey U-19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 19-24 Temmuz 2021 tarihlerindeHırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de yapılacak.

Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir" Nisan 2021 tarihinden itibaren kamplarımız devam ediyor, 4. Kampımızı da başarılı bir şekilde sonlandırdık. Bu şanlı göreve getirildiğim için çok mutluyum. Şimdi hedeflerim, hayallerim olan Türk Bayrağını Avrupa'da Onurlu bir şekilde göndere çektirip, dalgalandırmak boynumuzun borcudur. Bu süreçte her an yanımızda olan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'a, Başkan Vekili Bayram Yüksel'e ve federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına teşekkür ederiz. " dedi.

Muğla Ege Yıldızları Gsk'dan 5 sporcu var

Milli takım Elif Bacak, Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Hatice Demirci, ve Derya Cantemiz ile temsil edilecek.

Ege Yıldızları Gsk Kulüp Başkanıve Milli Takım Antrenörü Serkan Şen" Antrenörümüz ve Sporcularımız Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Bu gurur bizim. Antrenör ve sporcularımızın hep arkasındayım, dualarımız onlarla " dedi.

Kaynak: Bültenler