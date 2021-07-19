Milli takım Avrupa Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli takım Avrupa Şampiyonası

Milli takım Avrupa Şampiyonası
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğlalı Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir ve sporcular Avrupa Şampiyonası için Hırvastistan Yolcusu.

Hokey U-19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 19-24 Temmuz 2021 tarihlerindeHırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de yapılacak.

Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir" Nisan 2021 tarihinden itibaren kamplarımız devam ediyor, 4. Kampımızı da başarılı bir şekilde sonlandırdık. Bu şanlı göreve getirildiğim için çok mutluyum. Şimdi hedeflerim, hayallerim olan Türk Bayrağını Avrupa'da Onurlu bir şekilde göndere çektirip, dalgalandırmak boynumuzun borcudur. Bu süreçte her an yanımızda olan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'a, Başkan Vekili Bayram Yüksel'e ve federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına teşekkür ederiz. " dedi.

Muğla Ege Yıldızları Gsk'dan 5 sporcu var

Milli takım Elif Bacak, Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Hatice Demirci, ve Derya Cantemiz ile temsil edilecek.

Ege Yıldızları Gsk Kulüp Başkanıve Milli Takım Antrenörü Serkan Şen" Antrenörümüz ve Sporcularımız Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Bu gurur bizim. Antrenör ve sporcularımızın hep arkasındayım, dualarımız onlarla " dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Balotelli Alper Yılmaz Mehmet Topal Şaban Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli takım Avrupa Şampiyonası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:56:38. #1.16#

title