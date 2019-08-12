Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını belirterek, "B ve C planlarımız hazır, kendi faaliyetlerimiz olacak.

12.08.2019 10:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını belirterek, "B ve C planlarımız hazır, kendi faaliyetlerimiz olacak. Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adımın atılacağını tahmin ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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