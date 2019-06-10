Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince müşterek düzenlenen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılmak üzere geldiği Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı'na giden Bakan Akar, burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından askeri törenle karşılandı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı tören, Bakan Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla sona erdi. Karargahta, komutanlığın özel defterini imzalayan Bakan Akar, deftere şunları yazdı:

"Sarsılmaz Kardeşlik-2019 Tatbikatı vesilesiyle Nahçıvan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin en donanımlı birliklerinden Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığında bulunmaktan, burada görev yapan Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve silah arkadaşlarımız ile görüşmekten büyük memnuniyet duydum.

Vatan topraklarını fedakarlık ve kahramanlıkla koruyan Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığının bugün ulaşmış olduğu seviye, hepimiz için bir gurur vesilesidir.

Ortak kültüre ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke Silahlı Kuvvetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı omuz omuza mücadele ederek üstendikleri görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum."

Haydar Aliyev Askeri Lisesi'ne ziyaret

Bakan Akar, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme sonrasında Akar, komutanlıktaki eğitim merkezini ziyaret ederek simülatörde eğitim alan askerlerle sohbet etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Eğitim alanındaki askerleri de selamlayan Akar'ın sonraki durağı, Haydar Aliyev Askeri Lisesi oldu. Bakan Akar, burada eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, okul komutanından verilen eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA