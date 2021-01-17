Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir...

17.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:00
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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