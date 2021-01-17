Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir...
17.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:00
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Hangi sınıfların ne şekilde nasıl açılacağına dair 15 Şubat'tan yaklaşık 2 hafta-10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu