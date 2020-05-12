Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 14 yaş altı çocukların dışarı çıkış izni ile ilgili açıklama... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili, "Bol bol yu¨ru¨su¨nler, kos¸sunlar ama kalabalıklara karıs¸masınlar. Sadece yu¨ru¨me mesafesinde kalabileceklerini lu¨tfen unutmayalım. Bu hepimizin sagˆlıgˆı, gelecegˆi ic¸in c¸ok o¨nemli.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili, "Bol bol yu¨ru¨su¨nler, kos¸sunlar ama kalabalıklara karıs¸masınlar. Sadece yu¨ru¨me mesafesinde kalabileceklerini lu¨tfen unutmayalım. Bu hepimizin sagˆlıgˆı, gelecegˆi ic¸in c¸ok o¨nemli." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çocukların yarın do¨rt saat boyunca dıs¸arıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"S¸u as¸amada dıs¸arıya c¸ıkabiliyor olmak, arkadas¸larla bulus¸up oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istedigˆini alalım anlamına gelmesin. Aile bu¨yu¨klerimizi ziyarete gidelim, o¨zledik, go¨ru¨s¸elim anlamına gelmesin. Bu su¨recin sizin kontrolu¨nu¨zde olmasına lu¨tfen dikkat edin. C¸ocuklar, arkadas¸ları, sevdikleri yerine agˆac¸lara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine dogˆadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yu¨ru¨su¨nler, kos¸sunlar ama kalabalıklara karıs¸masınlar. Sadece yu¨ru¨me mesafesinde kalabileceklerini lu¨tfen unutmayalım. Bu hepimizin sagˆlıgˆı, gelecegˆi ic¸in c¸ok o¨nemli."

Kaynak: AA