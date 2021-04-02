Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında kent merkezindeki Hacı Hidayet Türkseven Özel Uygulama Okuluna gelen Bakan Selçuk'u, özel öğrenciler karşıladı.

Burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Selçuk, okulu yaptıran hayırsever iş insanı Hidayet Türkseven ile sohbet etti.

Bahçeşehir Hicret Camisi'nde cuma namazını kılan Selçuk, ardından Düzce Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bakan Selçuk'a yöresel ürünlerin olduğu sepet hediye etti.

Selçuk, belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına giderek İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililerle görüştü.

Bakan Selçuk, Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'nda basına kapalı düzenlenen "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinliğin ardından Selçuk, Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Burada öğrenciler ve öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Selçuk, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.

Selçuk, ziyaretinin ardından okul bahçesinde erik fidanı dikerek can suyunu verdi.

Ziyaretlerde Bakan Selçuk'a, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, temaslarının ardından kentten ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci