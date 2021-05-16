Milli atlet Meryem Erdoğan olimpiyat vizesi aldı

Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşan milli maratoncu Meryem Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları barajını geçmeyi başardı.

Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşan milli maratoncu Meryem Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları barajını geçmeyi başardı.

Milano Maratonu'nda 2: 29: 08 ile kadınlarda 14'üncü sırada finiş gören Meryem Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları için baraj geçmeyi başardı. Çok hızlı bir yarışa sahne olan Milano Maratonu'nda finişe 2: 29: 08 ile ulaşan Meryem, böylece 2: 29: 30'luk Tokyo barajını aştı ve adını ikinci kez Olimpiyat Oyunları'na yazdırdı. Erdoğan, bu dereceyle kariyerinin de en iyisini koşarak, derecesini iki buçuk dakika geliştirdi. Meryem, daha önceki en iyi derecesini bu yıl Trabzon'da 2: 31: 37 ile gerçekleştirmişti.

Meryem Erdoğan'ın da eklenmesiyle atletizme Türkiye'nin Olimpiyat kotası alan atlet sayısı 15'e yükseldi.Milano Maratonu'nda erkeklerde mücadele eden Ömer Alkanoğlu ise 2: 12: 49 ile 23'üncü sırada finiş gördü. Türkiye maraton şampiyonu Ömer, en iyi ikinci derecesini yaparken, hedefi olan 2: 11: 30'luk barajın dışında kaldı.

Yarışta start alan diğer milli maratoncular Yasemin Can-Arslan ve Fadime Suna Çelik ise finişe ulaşamadı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı