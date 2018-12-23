Milli Antrenörü 19 Yıl Sonra Sevindiren Gelişme

MURAT ASİL - Uluslararası bir turnuvada elde edilen başarının ardından sporcularının, "Allahuekber" diyerek sevinmelerinden sorumlu tutularak lisansı iptal edilen tekvando hakemi ve milli takım antrenörü Ali Bahçeci, 19 yıl sonra Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimiyle haklarını geri almanın sevincini yaşıyor.

Ali Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 38 yıldır tekvandoya sporcu, antrenör ve hakem olarak hizmet ettiğini söyledi.

Başarılarından dolayı milli takım antrenörlüğü görevine getirildiğini aktaran Bahçeci, "Kayseri'yi temsilen 1999 yılında Şanlıurfa'da katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda takım olarak 3 birincilik kupası aldık. Türkiye'nin en başarılı takımı olduk. Bu başarıdan sonra milli takım antrenörü olarak görevlendirildim." dedi.

Milli takımda antrenör olarak görev yaptığı bir uluslararası turnuvada yaşanan olaydan dolayı, ön yargılı insanlar tarafından cezalandırıldığını ve mağdur edildiğini ileri süren Bahçeci, şunları kaydetti:

"1999 yılında Belçika'da düzenlenen uluslararası yarışmada, Türk Milli Takımı 3 birincilik kupası kazandı. Ödül töreninde sporcular kupalarını alırken çoşkuyla tekbir getirdi. Ben de diğer sporcularla beraber töreni görüntülüyordum. Başımızda bulunan o dönemki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri, tekbir getirme hadisesinden rahatsızlık duyup, şikayetçi oldu. Bu olay medyaya da yansıdı ve haberi yapıldı. Tekbir getirme suç sayılmadığı için, 'spor ahlakına aykırı davranış' gerekçesiyle bana 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdiler. Olayın yurt dışında gerçekleşmesinden dolayı da cezam ikiye katlanarak 6 aya çıkarıldı. Bu ceza gerekçesiyle hakemlik lisansımı iptal ettiler. Yine o dönemki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından, milli takımda görev almam, antrenör olarak yurt dışına çıkmam yasaklandı."

"Olmayan bir suçtan dolayı cezalandırıldım"

Bahçeci, o dönemde kurumlara başvuralar yapmasına rağmen kapıların yüzüne kapandığını anlatarak, "AK Parti hükümete geldikten sonra 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetlerinin giderildiğini öğrendiğimde, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına, Spor Genel Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakanlığına, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna değişik tarihlerde müracaat ettim. Üç yıl üst üste 28 Şubat'ın yıl dönümlerinde, bu şikayetlerimi tekrar dile getirdim." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun araya girmesiyle 19 yıllık mağduriyetinin son bulduğunu aktaran Bahçeci, şöyle devam etti:

"En son gelen yazıda, 'Türkiye Tekvando Federasyonuna başvurun, mağduriyetiniz giderilecek.' denilmişti. Evraklarla federasyona başvurdum. Hakem lisansımın iptalinin kaldırılışıyla ilgili bir yazı alamadım. Bundan dolayı tekrar federasyona yazı yazdım. İkili görüşmelerde de sonuç alamayınca, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurarak, mağduriyetimi dile getirdim. Sağ olsunlar, onlar sayesinde şu anda cezamın kalktığını öğrendim. Türkiye Tekvando Federasyonundan tebliğ de aldım. Hakemlik lisansım iade edildi ve mutluyum. Bu, haksız bir cezaydı. Çünkü olmayan bir suçtan dolayı cezalandırıldım. İtiraz etsek de 28 Şubat sürecinde kurumlardaki görevliler aynı zihniyette olduğu için, hiçbir zaman sizin hakkınızı korumuyorlardı. İnançlı insanlara eziyet ediyorlardı. Birçok insan mağdur olmuştur. Ben onlardan sadece birisiyim. Haklarımın iade edilmesi elbette beni sevindirdi. İnşallah diğerlerinin de mağduriyeti giderilir."

Cezalıyken de sporcu yetiştirdi

Ali Bahçeci, cezalı olduğu süreçte de tekvandoya hizmet etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Sporcu yetiştirmeyi hiç bırakmadığını vurgulayan Bahçeci, "Cezalı durumdayken müsabakalara çıkamıyordum ama sporcularıma tribünden destek vererek yine şampiyonluklar kazandık. 2015 yılına kadar sporcularımla 474 madalya elde ettik. Bunların 32'si uluslararası turnuvalarda kazanıldı. Okullarda sporcuları çalıştırmaya devam ediyorum. Önümüzdeki yıllarda başarılı sporcular çıkaracağıma inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA