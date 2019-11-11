Milli Ağaçlandırma Günü

Milli Ağaçlandırma Günü

Etkinlik alanından detaylar Çocuklar fidan dikmesi Vatandaşların fidan dikmesi Drone ile alandan detya Vali Vahdettin Özkan'ın fidanı toprakla buluşturması Kahramanmaraş'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

11.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:00
Milli Ağaçlandırma Günü

Etkinlik alanından detaylar

Çocuklar fidan dikmesi

Vatandaşların fidan dikmesi

Drone ile alandan detya

Vali 'ın fidanı toprakla buluşturması 'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Milli Ağaçlandırma Günü
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