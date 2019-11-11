Milli Ağaçlandırma Günü
Etkinlik alanından detaylar Çocuklar fidan dikmesi Vatandaşların fidan dikmesi Drone ile alandan detya Vali Vahdettin Özkan'ın fidanı toprakla buluşturması Kahramanmaraş'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
11.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:00
Etkinlik alanından detaylar
Çocuklar fidan dikmesi
Vatandaşların fidan dikmesi
Drone ile alandan detya
Vali Vahdettin Özkan'ın fidanı toprakla buluşturması Kahramanmaraş'ta, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Milli Ağaçlandırma Günü