Milletvekili Tüfenkci'den mahalle ziyaretleri

16.09.2019 16:42

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Bülent Tüfenkci, Beydağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüfenkci, Beydağı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için mahalleye geldiğini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"TOKİ burada 800 konutluk inşaat yapacak. Anlaşan vatandaşlarımızla yerinde konut, anlaşamayanlara da istimlak parası verilecek. Tabi burada ciddi anlamda mağduriyetlerde var. Önemli olan buradaki mağduriyeti en aza indirmek. TOKİ başkanımızla da yaptığımız konuşmada da yeni bir imkan ve açılım noktasında bir takım taleplerimiz oldu. Belediyemizde belki birkaç vatandaşımızla anlaşma imkanı sunabilir. Bizim geciken Beydağı Mahallesi kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bu etabın Malatyalı hemşehrilerimizin memnun olabileceği bir şekilde yapılmasını da önemsiyoruz."

Kaynak: AA