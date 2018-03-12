Milletvekili Erdoğan'dan İstiklal Marşı Mesajı

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

12 Mart, İstiklal Marşının TBMM tarafından kabulünün 97. yıl dönümüdür ifadelerini kullanan Mehmet Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin en cetin geçtiği dönemlerde yüreği vatan-millet sevgisiyle ve bağımsızlık aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı, aziz milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur" dedi

Savaş meydanlarında yazılan İstiklal Marşımız Dünya'ya karşı bir meydan okumaktır diyen Mehmet Erdoğan, "Bizler bu emsalsiz marşa sahip olmak için çok bedel ödedik. Çok can verdi. Bu marş feda edilmiş bedenlerin, aşk ile şahadete koşan ruhların, sarılmamış yaralarından kanlar akarken, savaş meydanında can veren çocukların arkasından yazılmış bir destandır. Savaş meydanlarında yazılan İstiklal Marşımız Dünya'ya karşı bir meydan okumaktır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nda, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk milletinin bağımsızlığa, hakka, dinine ve yurduna olan bağlılığını dile getirmiştir" Şeklinde konuştu.

"Milletleri "millet" yapan ve yaşatan insanlar unutulmaz"

Üzerine giyecek yeni bir palto alamayacak kadar imkansızlıklar içinde yaşayan şairimiz, yazdığı istiklal marşı güftesi için öngörülen yarışma ödülünü almayarak vatanseverliğin bir bedeli olmadığını en vakur bir şekilde gösterdiğini belirten Milletvekili Erdoğan, "Milletleri "millet" yapan ve yaşatan insanlar unutulmaz. Mehmet Akif'in yalnız vatan ve millet hizmetleri değil edebiyatımızdaki emsalsiz yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Bu duygularla İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu vatana her kademede hizmet etmiş ve ebediyete intikal etmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sözlerimi Akif'in" Allah bir daha bu millete istiklal Marşı yazdırmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP