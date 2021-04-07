Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?

Migros, bu yıl ramazana özel Bereket, Lezzet ve Ziyafet olmak üzere 3 farklı ramazan kolisi sunuyor. Peki, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?