Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?
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Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?

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Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?

Migros, bu yıl ramazana özel Bereket, Lezzet ve Ziyafet olmak üzere 3 farklı ramazan kolisi sunuyor. Peki, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?

Migros, ramazan ayını çeşitli kampanyalarla karşılıyor. Çeşitli ürünlerle 3 ayrı seçenekte hazırlanan ramazan kolileri iftar ve sahurda ihtiyaç sahibi kişilerin yüzünü güldürüyor. Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYATI NE KADAR?

Migros Ramazan paketleri 3 farklı fiyat aralığına sahiptir. En uygun fiyatlı Ramazan paketi 59,99 TL'den başlamakta. Diğer Ramazan paketi fiyatı 99,90, 3. Ramazan Paketi fiyatı ise, 134,90 TL'dir.

Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? Migros Ramazan paketi içinde neler var 2021?

MİGROS RAMAZAN PAKETİ İÇİNDE NELER VAR 2021?

Ramazan paketi 1:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Ramazan paketi 2:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Ramazan paketi 3:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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