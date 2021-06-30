Miami'de çöken 13 katlı bina
ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Kurtarma çalışmalar devam ederken, hala kayıp 150'den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Kayıp kişilerin yakınları anma töreni düzenledi. Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol