MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde, AB üyelik sürecinin, ABD'yle devam eden sancılı seyrin, yaralı NATO ittifakının milli hassasiyetler kapsamında yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz olabilecektir. MHP buna vardır, devlet ve milletiyle bir ve bütündür." dedi.

Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

MHP'nin dokuz stratejik görüş ve hedeflerinden birinin de FETÖ ile mücadele olduğunu belirten Bahçeli, "Bu terör örgütünün kripto damarı kesilmeli, iyi organize edilmiş devlet aklıyla, etkili planlanmış mücadele stratejisiyle bu musibet gündemden çıkarılmalıdır.

Suçluyla suçsuz ayırt edilmelidir.

Hukukun üstünlüğüne, adalet ilkelerine riayet gösterilmelidir.

Yanlış taktiklerle doğru stratejiye ulaşılamaz." ifadesini kullandı.

Stratejinin yanlış olması durumunda, taktik adımların doğru olmasının herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, doğru stratejiyle, isabetli bir siyasi eylem planı çerçevesinde, millet altı yapılanmalarının devlete nüfuz etmelerinin engellenmesinin, işsizliği, yoksulluğu istismar etmelerinin önüne geçilmesinin önemine işaret etti.

Bahçeli, dış politikada merkezin Ankara jeopolitiği olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret savaşlarının ortaya çıktığı, ekonomik operasyonların kur, faiz, sıcak para üzerinden tetiklendiği bugünkü karanlık dönemde, dış politika ekonomik güvenliği de önceliğine almalıdır.

Ege ve Akdeniz'deki haklarımızdan taviz verilmemelidir.

Türkiye her alanda üretim şuurunu teşvik etmeli, bağımlılığın tutsaklığı getireceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Küresel ittifakların çatırdadığı, müttefik gördüğümüz ülkelerin terörle iş birliği yaptığı bir süreçte iç siyasetteki tutarlı birliği, ekonomide yeşermesini ümit ettiğimiz bereket iklimini devamlı ilerletmek hepimiz için bir vatan görevidir.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan görev değişimi, pompalanan kötümserlik havası, kurulan iki taraflı mekanizmaların zaman zaman tavsaması yılgınlığa neden olmamalıdır.

Türkiye hiçbir sanal ve sahte oluşuma mecbur değildir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, başkalarının lütuf ve ikramıyla kurulmadığını ve böyle de var olmayacağının altını çizen Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde, AB üyelik sürecinin, ABD'yle devam eden sancılı seyrin, yaralı NATO ittifakının milli hassasiyetler kapsamında yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz olabilecektir.

MHP buna vardır, devlet ve milletiyle bir ve bütündür." diye konuştu.

"Yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistem"

Bahçeli, 2023'ün Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistemle, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de nazı geçen, sözü dinlenen bir ülke seviyesine çıkmalıdır, inanıyorum ki mutlaka çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin muazzam bir hazine, bin yıllık kardeşliği esas alan, ayrım ve ayrımcılık kabul etmeyen ulu bir çınar olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkler ve Kürtler arasına nifak sokmak şerefsizliktir, hıyanettir, büyük bir kötülüktür.

Kürt kökenli kardeşlerimi dışlayan bir millet gerçeği olamayacaktır.

Türklük ise Türkiye ve Türk milletinin ana omurgası, ana iskeletidir.

Bozkurt işareti, doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan aziz Türk milletinin tarihi sembolüdür.

Bu sembolü yapan askerlerimizin cezalandırılmasını isteyenler ya hain ya da müstevlilerin geride kalan tortuları, bugünkü torunlarıdır.

PKK'lı hainler, aslında en büyük kötülüğü Kürt kökenli kardeşlerimize yapmışlardır.

Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimiz, ortak geleceğimizin ayrılıkta ve ayrışmada değil, ortak değerler etrafında birleşme ve bütünleşmede olduğunu görmüşler, hainlere kapılarını sürgülemişlerdir.

Hepsiyle övünüyorum, hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini selamlıyorum."

"Kızıl elma amacına ulaşacaktır"

"Vatan birdir, millet birdir, devlet birdir, bayrak birdir, dil birdir; hepsi Türk milletinin eseri, hepsi milli namusa emanettir.

Başkentimiz Ankara'dır, bağımsızlığımızın manzum eseri İstiklal Marşı'mızdır.

Bizim için herkes eşittir, Türkiye'dir." diyen Bahçeli, Türk milletinin geleceğinin ay yıldızlı al bayrağın altında olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli sorunların, sıkıntıların, haklı ve meşru beklentilerin, Türkiye'nin milli birliği, bölünmez bütünlüğü çerçevesinde makul çözümlere kavuşturulmasının mümkün ve münasip olduğunun altını çizdi.

Yüz yıl önce Mondros Mütarekesi'nin konuşulduğunu, yedi düvelin Türk topraklarını işgalinden dert yanılıp, feryat edildiğini anımsatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan yüz yıl sonra, yani 2123'de, Türkiye Cumhuriyeti, uzay araştırmaları yapan, genetik ve teknolojik kalkınmayı başarmış, her vatandaşını insanca yaşatan, dünyada hükmü geçen ilk üç devletten birisi olmalıdır, bizler göremesek de imanla söylüyorum ki bu uzak hedef gerçekleşecektir.

Gelecek Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir.

Gelecek Türk-İslam toplumlarının küflü prangalarını söküp atmasına sahne olacaktır.

Din tacirlerinden kurtulup, hainleri yok edip, taassup bekçilerini ayıklarsak Türk-İslam ülküsü Türkiye'nin ve komşu coğrafyaların bayraktarlığı göreviyle İlayı Kelimetullah mührünü cihana vuracaktır.

İşte Kızıl Elma o zaman cevabını bulacak, o halde amacına ulaşacaktır."

"Sonuna kadar yürüyeceğiz"

Bahçeli, MHP'nin ufkun karardığı yerde son ümit ışığı, Türk milletinin son kalesi, son direniş burcu, çarenin tükendiği yerde son kurşun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Orhun'daki nefes, Issık Gölü'ndeki nefer, Avrupa kapılarında Atilla, Malazgirt'te Alparslan, Niğbolu'da Yıldırım, Kosova'da Murat, Viyana'da Kanuni, seferlerde çalan mehteran, Çanakkale'de 57'inci Alay, Sarıkamış'ta şehit, Kudüs'te mihrap, Hicaz'da kahramanlık, Kerkük'te Gökbayrak, Plevne'de Osman Paşa, hudutlarda akıncılar, Kocatepe'de Mustafa Kemal, Afrin'de yiğitlik Milliyetçi Hareket demektir. Milliyetçi Hareket, milli duruştur, şühedaya vefadır, millete bekadır.

Bizim varlık nedenimiz, gelecek hedefimiz budur.

Biz Türkiye'nin bekası ve aydınlık bir geleceğe taşınması için yürüyoruz.

Bu kutlu yolculukta hiçbir şeyden korkmadan, yılgınlığa kapılmadan, yorulmadan, durmadan, her engeli aşarak sonuna kadar yürüyeceğiz."

Salondakilere, "Hepinize yürekten güveniyorum, hepinizle iftihar ediyorum, sizlerle dava arkadaşlığı yapmaktan eşsiz ve emsalsiz bir gurur duyuyorum.

Yolunuz, bahtınız, alnınız açık, gazanız mübarek olsun.

Cenabı Allah hepinizden razı olsun." diye seslenen Bahçeli, Türk ve Türkiye sevdalısı ülküdaşlarını saygıyla selamladığını dile getirdi.

Ziya Gökalp'in "Asker Duası" şiirini okudu

Bahçeli, "Türk milletinin tarih yolculuğunda Türklüğü yaşatmak ve yüceltmek uğruna can veren ecdada,

Milli Mücadelenin lideri ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanlara, dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale'den bu dönemin beka mücadelesine sahne olan Afrin'e kadar, vatan savunmasında, terörle mücadelede, bir hilal uğruna toprağa düşen aziz şehitlere, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e,

Hakk'a yürüyen dava şehitlerine ve ülküdaşlarına" Allah'tan rahmet diledi.

Milliyetçi-ülkücü hareketin 49 yıllık şerefli yolculuğunda bu kutlu davaya hizmeti ve emeği geçmiş herkesi minnet ve hasretle yad eden, sonsuz şükranlarını sunan Bahçeli, teröre karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerine, Irak'ın kuzeyinde, İdlib'de, Afrin'de destan yazan kahraman askerlere, polislere, MHP kurultayından dualar göndermek amacıyla, büyük düşünür Ziya Gökalp'in "Asker Duası" şiirini okudu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, üç ayların mübarek olmasını dileyerek, "Yaklaşan Türk'ün Bahar Bayramı'nı gönülden kutluyorum.

Sağ olun, var olun.

Cenabı Allah'a emanet olun.

Ne mutlu Türküm diyene." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(Bitti)