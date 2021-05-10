MHP'li Yılık: "Engelli bireylerin her daim destekçisi olacağız"
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MHP'li Yılık: "Engelli bireylerin her daim destekçisi olacağız"

MHP'li Yılık: 'Engelli bireylerin her daim destekçisi olacağız'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, engelleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik etkili ve önemli çalışmalarla engelli bireylerin her daim destekçisi olacaklarını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, engelleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik etkili ve önemli çalışmalarla engelli bireylerin her daim destekçisi olacaklarını bildirdi.

Yılık, "Engelliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "engel" sözcüğünün oluşturduğu algının, bireyden değil, oluşturulan düzen ve yaşam alanlarının olumsuz şartlarından kaynaklandığını belirtti.

MHP'nin, yalnız belirli gün ve haftalarda değil, yılın her zamanı engelli bireylerin ve ailelerinin destekçisi olduğunu ifade eden Yılık, engellilerin hayata dair yaşadıkları sorunları ve beklentileri iyi bildiklerini vurguladı.

Özellikle son dönemde, engelli bireylerin uluslararası müsabakalarda kazandıkları başarılarla Türkiye adına gurur kaynağı olduklarına, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdıklarına işaret eden Yılık, bunun için teşekkürlerini iletti.

Yılık, engelli bireyler konusunda "farkındalığın" önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde oluşan ve halihazırda mücadele içinde olduğumuz küresel salgın koşullarında ve tedavisinde engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorlukları bilmekteyiz. Engelli kadınlarımızın karşılaştıkları toplumsal sorunların farkındalığı adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'Tedavisi mümkün olmayan asıl engelin, asıl engelliliğin buz tutmuş vicdanlarda, sığ politikalarda ve art niyetli zihinlerde olduğunu, bunun dışındaki her engelin aşılacağını biliyor ve buna canı gönülden inanıyorum' sözleri çerçevesinde engelleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik etkili ve önemli çalışmalarımızla değerli kardeşlerimizin her daim destekçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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