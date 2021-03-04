MHP İl yönetiminden Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP İl yönetiminden Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

04.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:30
MHP İl yönetiminden Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, il ve Nizip ilçe yönetimiyle Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, il ve Nizip ilçe yönetimiyle Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve MHP Nizip İlçe Başkanı Davut Karabacak'ın katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Sarı, MHP Gaziantep İl Başkanı Çıkmaz ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde el ele vererek Nizip'e hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sarı, "Vatandaşlarımızın ilçemiz genelinde arzu ettiği güzelliklere kavuşması için hep birlikte gayret edeceğiz. Gece gündüz demeden, kardeşlik hukuku içerisinde el ele, gönül gönüle çalışacağız. Bu vesileyle bizleri ziyaretiyle onurlandıran MHP il ve ilçe yönetimine teşekkür ediyor görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Partisinin Gaziantep ve ilçelerdeki çalışmalarını anlatan Çıkmaz ise "Cumhur İttifakımızın kurulduğu ve o ruhun birleştiği günden itibaren genel başkanlarımız, liderlerimiz el ele, omuz omuza yürüyor. Biz de aynı heyecan ve şevkle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu sebeple bizleri güzel bir şekilde karşılayan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyor ve birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP İl yönetiminden Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:34:35. #1.14#
title