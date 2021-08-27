MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da üzüm üreticileriyle bir araya geldi Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'da meydana gelen doğal afetlerden dolayı bu sezon üzüm rekoltesinin geçen yıllara göre düştüğünü, üreticilerin kilogram başına 16,5 liralık fiyat beklentisi bulunduğunu bildirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'da meydana gelen doğal afetlerden dolayı bu sezon üzüm rekoltesinin geçen yıllara göre düştüğünü, üreticilerin kilogram başına 16,5 liralık fiyat beklentisi bulunduğunu bildirdi.

MHP Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akçay, üzüm hasadına başlayan üreticileri bağlarında ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçay, üzüm hasadına başlandığı halde üzüm fiyatlarının belirlenmemesinin fiyatları düşürdüğünü, bu nedenle kuru üzüm fiyatlarının en geç temmuz sonuna kadar açıklanması gerektiğini bildirdi. Akçay, Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 88, sofralık üzümün yüzde 16'sının Manisa'da üretildiğini belirterek Manisa'da yaklaşık 100 bin ailenin geçimini üzümden sağladığını aktardı. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünyada ilk sırada yer aldığının altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

"Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından her yıl ortalama 500 milyon dolar, yaş üzüm ihracatından da 200 milyon dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. Çekirdeksiz üzümde arz talep dengesinin bozulması, üreticilerimizi mağdur etmektedir. Çiftçi maliyetin altında ürün satmak zorunda kalmaktadır. Lisanslı depoculuk sistemi kurulmalı ve depolama maliyeti desteklenmelidir. İhracatın, ürünün rekabet gücünün, iç tüketimin artırılması ve yeni tüketim alanları yaratılması gibi amaçlarla bir "Üzüm Tanıtım Grubu" oluşturulmalıdır."

Her hasat dönemi öncesinde rekolte spekülasyonları yapılarak üzüm fiyatlarının düşürüldüğünü savunan Akçay, "Borcu olan çiftçi mecburen ucuz fiyatlardan üzümünü satmaktadır. Manisa'da bu sezon meydana gelen doğal afetlerden dolayı üzüm rekoltesi geçen yıllara göre düşüktür. Ziraat odaları ve üzüm üreticimizin beklentisi kuru üzüm fiyatının 16,5 lira olarak açıklanmasıdır. Rekolte hesap ve tahmini, tarım il müdürlükleri, çiftçiler, ziraat odaları, Bağcılık Araştırma Enstitüsü, TARİŞ, ticaret borsaları ve ihracatçılardan oluşacak bir komisyon tarafından belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin de düşürülmesi gerektiğini aktaran Akçay, sulama ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifelerinin farklılaştırılarak çiftçinin ucuz elektrik kullanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol