MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi değerlendirmesi...
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MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi değerlendirmesi...

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini, "Mahkeme kararlarını, anayasayı ve Meclis İçtüzüğü'nü tanımayan CHP ve HDP, usuli bir işlem üzerinden yaygara yaparak, terör örgütü mensubu olan...

MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi değerlendirmesi...
04.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:29

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini, "Mahkeme kararlarını, anayasayı ve Meclis İçtüzüğü'nü tanımayan CHP ve HDP, usuli bir işlem üzerinden yaygara yaparak, terör örgütü mensubu olan ve devletin güvenlik sırlarını ifşa eden vekillerinin suçlarını örtbas ederek, milletimizden saklamaya çalışıyorlar." diye değerlendirdi.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 84'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan, "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur." hükmünü hatırlattı.

Milletvekilliğinin düşürülmesinin TBMM'nin takdirinde olmadığına işaret eden Erkan Akçay, CHP'li Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken belgeleri açıklamak" suçundan aldığı 5 yıl 10 ay, HDP'li Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay, HDP'li Farisoğulları'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl hapis cezasının Yargıtayca onandığını kaydetti.

Akçay, söz konusu Yargıtay kararlarının TBMM Genel Kurulunda okunduğunu ve bu 3 ismin milletvekilliğinin düştüğünü kaydederek, "Mahkeme kararlarını, anayasayı ve Meclis İçtüzüğü'nü tanımayan CHP ve HDP, usuli bir işlem üzerinden yaygara yaparak terör örgütü mensubu olan ve devletin güvenlik sırlarını ifşa eden vekillerinin suçlarını örtbas ederek, milletimizden saklamaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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