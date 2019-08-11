MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok

11.08.2019 10:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını söyledi.

Türkiye'de 2023 hedeflerine yönelik bir sürecin başlatılacağı konusunda iyimser olduğunu dile getiren Bahçeli, bazı televizyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları üzerinden erken seçimin konuşulduğunu hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle