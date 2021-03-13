MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

13.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.

Alınan bilgiye göre Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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