MHP'den sağlık çalışanlarına moral desteği
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MHP'den sağlık çalışanlarına moral desteği

20.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:06
MHP'den sağlık çalışanlarına moral desteği

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve kentteki nöbetçi eczaneleri gezen partililer, özverili çalışmalarından dolayı sağlıkçılara teşekkür ederek çiçek verdi.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, ziyaretleriyle ilgili, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede ön cephede mücadele veren savaşçılar olduğunu belirtti.

Satıcı, yönetim kurulu olarak toplum sağlığı için canlarını hiçe sayarak sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini ifade ederek, "Bu süreçte birçok sağlıkçımızı kaybettik. Bu vesile ile başta görev şehidi olan sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, halen tedavi gören sağlıkçılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Koronavirüsle mücadelede galip gelebilmek ve eskisi gibi olabilmemiz için maske, mesafe hijyeni ihmal etmeyelim, eş, dost, akraba ziyaretlerine bir süre daha ara verelim. Ancak bu şekilde sevdiklerimizi koruruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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