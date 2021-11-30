MHP Ankara il başkanı kim?

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TURGAY BAŞTUĞ KİMDİR?

04 Temmuz 1979 Kırıkkale Doğumludur. Evli ve 3 Çocuk Babasıdır. 1985 - 1997 Yılları Arasında İlkokul - Ortaokul - Lise Eğitimini Kırıkkale de Tamamlamıştır. 1998- 2002 Yılları Arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Lisans Eğitimi Tamamlamıştır. 2007 Yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamıştır. 2019 Yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü'nde, "İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Fransa'yı İşgalinin Türk Basınına Yansıması" Konulu Tez Savunmasını Yaparak Doktor Ünvanını almıştır.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE ÜLKÜ OCAKLARI BÜNYESİNDE ALDIĞI GÖREVLER

Ortaokul Ve Lise Dönemin de Ülkü Ocaklarına Bağlı Olarak Orta Öğretim Başkanlığı Görevinde Bulunmuştur.

Üniversite Eğitimi Döneminde Ülkü Ocaklarına Bağlı Olarak Üniversite Başkanlığı Görevinde Bulunmuştur.

2003 - 2004 Yılları Arasında Kırıkkale Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Görevinde Bulunmuştur.

2005 - 2011 Yılları Arasında Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Görevinde Bulunmuştur.

21 Mart 2015 Tarihin de Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi Seçilmiştir.

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