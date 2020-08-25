MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı getirildi.

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.

Kaynak: DHA