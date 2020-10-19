Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk
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Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

19.10.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:20

İstanbul'da özellikle iş çıkış saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul'da özellikle iş çıkış saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Duraklarda metrobüs bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıyor.

İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Özellikle akşam mesai çıkışında sosyal mesafe kuralının unutulduğu metrobüs duraklarında vatandaşlar araçlara binmenin mücadelesini veriyor. Yenibosna'da kaydedilen görüntülerde metrobüslerin içerisinin de tıklım tıklım dolu oldukları görüldü.

(İHA)

Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk
Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk
Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk
Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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