Metro 2033 oyunu Steam'de ücretsiz oldu!
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Metro 2033 oyunu Steam'de ücretsiz oldu!

13.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:25
Metro 2033 oyunu Steam'de ücretsiz oldu!

Metro 2033, Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin Metro 2033 adlı romanından uyarlanan birinci şahıs nişancı tipinde hayatta kalma-korku video oyunudur. Oyun 4A Games tarafından Ukrayna'da geliştirilip Mart 2010'da Microsoft Windows ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürüldü.   Bu gönderiyi Instagram'da gör   Multiplayer 👾 (multiplayertv)'in paylaştığı bir gönderi Kıyamet sonrası yaşanan olayları konu alan FPS […]

Metro 2033, Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin Metro 2033 adlı romanından uyarlanan birinci şahıs nişancı tipinde hayatta kalma-korku video oyunudur. Oyun 4A Games tarafından Ukrayna'da geliştirilip Mart 2010'da Microsoft Windows ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürüldü.

Kıyamet sonrası yaşanan olayları konu alan FPS oyununa ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gereken oyunun steam linkine tıklayıp oturum açarak daha sonrasında oyunu kütüphanenize eklemeniz.

15 Mart tarihine kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz bu oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:26:32. #1.16#
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