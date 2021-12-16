Meteorolojik Uyarı-16.12.2021

DİYARBAKIR (Habermetre) - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi;

Beklenen Hadise: Sağanak Yağış

Beklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde bölgemizde görülecek olan yağışların, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda (Kulp, Lice Silvan, Hazro), Siirt çevreleri (Merkez, Tillo, Eruh, Şirvan, Baykan, Kurtalan) ile Batman çevrelerinde (Merkez, Beşiri, Kozluk, Sason) kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), 900 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde (15-25 cm), Cumartesi (18. 12. 2021) günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklediğinden ani sel, su baskını, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış Hadisenin Şiddeti : Yoğun Kar Hafif Yağış 1-5 kg/m² Hafif Kar 1 -3 cm

Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m² Orta Kuvvette Kar 3-10 cm

Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m² Kuvvetli Kar 10-20 cm

Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m² Yoğun Kar 20 cm üzeri

Şiddetli Yağış 76-100 kg/m

Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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