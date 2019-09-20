Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN