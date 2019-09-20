Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

20.09.2019 19:00
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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