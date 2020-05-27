Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi
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Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi

Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi Erzurum'da Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerini yansıdı.

27.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:14

Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerini yansıdı.

Erzurum'da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanları şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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