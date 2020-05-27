Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi Erzurum'da Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerini yansıdı.

Meteor Erzurum'dan böyle görüntülendi ERZURUM - Erzurum'da Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerini yansıdı. Erzurum'da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanları şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü. Kaynak: İHA