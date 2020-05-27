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Mesut Urgancılar: Borcu sadece kampanyalarla bitirmeye çalışmak hayalcilik olur

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Kabul etmeliyiz ki sadece faiz yükleriyle birlikte her yıl en az 350 milyon TL civarında artan ve hiçbir şey yapılmazsa 2022 Mayıs ayında 4-4,1 milyar TL civarlarına ulaşacak borcu sadece kampanyalar ile bitirmeye...

Mesut Urgancılar: Borcu sadece kampanyalarla bitirmeye çalışmak hayalcilik olur
27.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:04

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "Kabul etmeliyiz ki sadece faiz yükleriyle birlikte her yıl en az 350 milyon TL civarında artan ve hiçbir şey yapılmazsa 2022 Mayıs ayında 4-4,1 milyar TL civarlarına ulaşacak borcu sadece kampanyalar ile bitirmeye çalışmak hayalcilik olur" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri ve icra kurulu başkanı Mesut Urgancılar, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. "Mücadeleden asla vazgeçmemeliyiz ki motorlar da mavilikler de bizi bekliyor olsun" ifadelerini kullanan Urgancılar, "Göreve geldikten sonra ilk işimiz kulübün ve kulübün sahip ya da ortak olduğu şirketlerin finansal durumunu, zorluklarını, yükümlülüklerini ve risklerini anlamaya, belirlemeye çalışmak oldu. Bu konularda ne yazık ki her gün yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bir yandan finansal, idari ve yitirilen değerlere dair hasar tespitini yaparken bir yandan da gündelik işleri sürdürmeye çalıştık. Kendi camiası, kendi dernek üyeleri ile kavgalı bir kulüp görüntüsüne son vermek için çaba gösterdik. Bu konularda da başarılı olduk" diye konuştu.

'YENİ VE FARKLI GELİR KAYNAKLARI YARATMALIYIZ'Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın çözüm getirmeyeceğini vurgulayan Mesut Urgancılar, şunları söyledi: "Mali, idari ve sportif açılardan yeniden yapılanmalıyız. Özellikle pandemi sonrasında bu olmazsa olmaz. Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma ne Beşiktaş için ne bankalar için ne de ülke sporu için bir çözüm. Bir an önce bu kredi sözleşmesi revize edilmeli. Olmayan paralar harcanarak kurulan yüksek ücretli takımların yerine Beşiktaş değerlerine sahip, Beşiktaşlılık mefhumunu ve anlayışını sahaya yansıtacak takımlarımız olmalı. Pandemiye rağmen yeni ve farklı gelir kaynakları yaratmalıyız. Teknolojiye yatırım yapmamız, dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Fikri ve vicdanı hür, bireysel inisiyatiflerin kitle istek ve bilincine dönüştüğü yepyeni bir genel kurul yapısına ihtiyacımız var. Tüzüğümüzde önemli değişiklikler ve revizyonlar yapılmalı. Yeni stadyumla birlikte yapılmaya çalışılan toplum mühendisliğinin yani 'seyirci' yaratma çalışmalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş gücünü taraftarından almalı."MART AYININ BAŞINDAN BUGÜNE KAYIP YÜZDE 25-30Koronavirüs salgını nedeniyle maddi yönden büyük kayıp yaşadıklarını anlatan Urgancılar, "Mart ayı başından bugüne yıllık gelirimizin yaklaşık %25-30'unu bir anda kaybettik. Sporcularımızın, çalışanlarımızın, her daim yanımızda olması gereken taraftarlarımızın ve hatta kendimizin yarın sağlıklı olup olamayacağını bilemezken bugün borcumuza dair konuşmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bildiğim dünyadaki sosyal, ekonomik ve tıbbi belirsizlikler ne kadar çabuk azalırsa, bankalar ile yapılmış olan kredi sözleşmesi mümkünse yarın revize edilirse bizlerin de borçsuz bir Beşiktaş yaratma şansı o kadar çabuk artacak" dedi.'HER YIL EN AZ 350 MİLYON TL ARTAN BORÇ'Mevcut kredi sözleşmelerinin sil baştan yenilenmesi gerektiğini kaydeden Mesut Urgancılar, "Taraftarlarımız her zaman ve her koşulda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ancak kabul etmeliyiz ki sadece faiz yükleriyle birlikte her yıl en az 350 milyon TL civarında artan ve hiçbir şey yapılmazsa 2022 mayıs ayında 4-4,1 milyar TL civarlarına ulaşacak borcu sadece kampanyalar ile bitirmeye çalışmak hayalcilik olur. Daha önce de belirttiğim gibi, yeni ve bambaşka gelir kaynaklarına, mevcut takımlarımızdan çok daha farklı ekiplere ve mevcut kredi sözleşmemizin sil baştan yenilenmesine ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Taraftara çağrıda bulunan Urgancılar, "Hep söylerim; Beşiktaş ülkemizin, ülke sporumuzun yüz akıdır. Bunun bilincinde olarak Beşiktaş'ı tutkuyla yüceltmeliyiz. Beşiktaş'ı eskisinden daha çok sevmeli, bununla da gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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