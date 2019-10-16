Meslek odaları ve STK'lerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 14:23

Sakarya, Bartın, Zonguldak, Kocaeli, Bolu ve Karabük'te meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Sakarya'da çeşitli meslek odaları ve STK temsilcileri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) bir araya geldi.



Burada konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, harekatın amacının, hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Harekatı desteklediklerini vurgulayan Altuğ, "Bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." dedi.

Altuğ, Türkiye'nin yıkmaktan ve yakmaktan yana olmadığı ve olmayacağının altını çizerek, "Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Bartın

Bartın'da çeşitli meslek odaları ve STK temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) buluştu.

Burada açıklama yapan Bartın TSO Başkanı Halil Balık, harekatla bölgenin PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmesinin, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmanın, bölgede huzur, güven ve barış ortamının yeniden tesis edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz." diyen Balık, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini vurguladı.

Balık, vatandaşları özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak

Zonguldak'ta meslek odaları ve STK temsilcileri adına Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, açıklama yaptı.

Demir, Türkiye'nin özellikle Fırat'ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Tüm bu gerçekler ışığında uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek ülkemize destek vermeye davet ediyoruz."

- Bolu

Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak harekatı desteklediklerini belirterek, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdi. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız." diye konuştu.

Ateş, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine yöneltilen tehditlere de Türk milletinin, iş dünyasının ve STK'lerin, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini vurgulayarak, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür." ifadelerini kullandı.

Kocaeli

Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Ortak basın toplantısında konuşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, harekatın amacının, hem Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.



Bu bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmanın, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmenin hedeflendiğini dikkati çeken Zeytinoğlu, devletin aldığı bu kararın arkasında olduklarını vurguladı.

Suriye'deki yerel halkın da, terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz, zulmüne karşı tepkilerinin sürekli arttığına işaret eden Zeytinoğlu, masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmalarının beklenemeyeceğini bildirdi.



Karabük

Karabük'te meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, harekatı desteklediklerini vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğini ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır." dedi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılanlar asker selamı verdi.

Kaynak: AA