Merzifon'da uyuşturucu operasyonları Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen araç ve evlere operasyon düzenledi.

Samsun'dan Merzifon'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Merzifon Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 gram bonzai, 21 uyuşturucu hap bulundu.

İlçede 2 evde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 15 gram bonzai, 2 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ekipler, H.B. ve M.D. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA