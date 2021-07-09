Merzifon'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında Fen Lisesi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarların şikayet ve talepleri dinlendi, kurum müdürlerinden bilgi alındı.

Kaymakam Demirkale, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek, çözüm gerektiren konularda kurum idarecileri ve mahalle muhtarlarını bir araya getirmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarları dinlediklerini belirterek, yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmek amacıyla bu tarz toplantıların devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda, aşı sırası gelmiş vatandaşların aşılarının bir an önce yaptırılması ile ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Toplantıya İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Nesrin Pircanoğlu, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan