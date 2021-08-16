Merve Boluğur'dan radikal karar! Bu kez şaşırttı

Daha önce iki kez pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı için para cezasına çarptırılan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Boluğur, bu kez herkesi şaşırttı. İşte detaylar...