Merve Boluğur'dan radikal karar! Bu kez şaşırttı
Daha önce iki kez pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı için para cezasına çarptırılan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Boluğur, bu kez herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Daha önce "Benden hastalık değil, sağlık geçer" sözleriyle neden maske takmadığını açıklayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Daha önceki görüntülerinin aksine bu kez işi ciddiyete alıp maskesiyle objektiflere yansıyan Boluğur, parmak arası terlikleri ve iddialı dekoltesiyle dikkat çekti.
"Bugün havamda değilim" diyerek konuşmak istemeyen oyuncu ardından hızlı adımlarla yoluna devam etti.
Kaynak: Snob Magazin