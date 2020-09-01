MERSİN Onkoloji hastalarının yakınları için ücretsiz misafirhane Onkoloji hastalarının yakınları için ücretsiz misafirhaneMERSİN'de hizmete açılan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi'nde, tedaviye gelen hastaların yakınları için ücretsiz konaklama hizmeti verilmeye başlandı.

Onkoloji hastalarının yakınları için ücretsiz misafirhane

MERSİN'de hizmete açılan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi'nde, tedaviye gelen hastaların yakınları için ücretsiz konaklama hizmeti verilmeye başlandı.

Mersin'de onkoloji hastalarının başka illere giderek tedavi olma derdinden kurtaran MEÜ Onkoloji Hastanesi, tam kapasite ile hasta kabulüne de başladı. 126 yataklı hastaneye tedavi olmak için gelen hasta yakınları için önemli bir uygulama gerçekleştirildi. Bir hayırseverin desteği ile hastanenin yan tarafına misafirhane kuruldu. 40 yatak kapasiteli misafirhane, hasta yakınlarına ücretsiz olarak tahsis ediliyor.

Onkoloji Hastanesi sorumlu hemşiresi Emine Denli, misafirhanenin özellikle uzaktan gelen hastaların yakınlarının kalması için yapıldığını belirtti. Denli, "Misafirhanemiz bir hocamız tarafından yapıldı. Onkoloji ve hematoloji hastalarının yakınlarına tahsis edildi. Hasta yakınlarının acil ihtiyaçları için düzenlendi. İçinde 40 yatak mevcut. Odalarda dolapları, lavaboları var. Hasta yakınları ücretsiz olarak faydalanıyorlar" dedi.

HASTALAR DA GÜNÜBİRLİK KALABİLİYOR

Hasta yakınları gibi hastaların da misafirhaneden ücretsiz yararlanabileceğini kaydeden Denli, "Burada günübirlik tedavi ünitelerimiz var. Uzak ilçelerden gelen hastalarımız aynı gün tedavi olamadıysa ve tedavileri ertesi güne kaldıysa misafirhanemizde günübirlik kalabiliyorlar" diye konuştu.

İl merkezine yaklaşık 3 saat mesafede bulunan Mut ilçesinden gelen Işık ailesi de misafirhaneden ücretsiz faydalananlar arasında. Kemoterapi tedavisi alan 77 yaşındaki Ayşe Işık, ayağını kırınca Mut ilçesinden merkeze getirildi. Burada aynı gün tedavisi yapılamayan Işık, misafirhanede kalarak ertesi gün tedavi olarak evine döndü. Ayşe Işık'ın kızı Fatma Işık, misafirhanede kalma imkanı sunulduğu için hastane yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: DHA