Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin merkezli 4 ilde, terör örgütü DKP/BÖG'ün Akdeniz ve Ege yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin merkezli 4 ilde, terör örgütü DKP/BÖG'ün Akdeniz ve Ege yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 26 Kasım'da Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 26 Kasım'da Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanmış, adreslerdeki aramalarda, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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