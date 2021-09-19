Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı - Haberler
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Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Tarsus ilçesinde, Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na gaziler çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu.

Törene Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Garnizon Komutanı Binbaşı Şükrü Uzundağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü Gülnar ilçesinde de törenlerle kutlandı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kiraz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gülnar Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Yurdagül Erez, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Anamur ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gazi Yunus Emre Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene Anamur Kaymakam Vekili Muhsin Duran Kalkan, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel de katıldı.

Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Mersin'in Tarsus, Gülnar ve Anamur ilçelerinde 9 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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