Mersin'de vatandaşlar denetimlerde tam not aldı MERSİN'de Vali Ali İhsan Su ve protokolün katıldığı koronavirüs denetiminde, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması tam not aldı. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge doğrultusunda kent genelinde toplu taşıma araçları pazarlar, iş yerleri, marketler, alışveriş mağazaları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler başladı. Vali Su ve kent protokolünün katıldığı denetimler sırasında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunuldu, broşür verildi. Denetimler sırasında vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyması Vali Su tarafından takdir edildi. MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARI ÇOK ÖNEMLİ Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Vali Su, tüm birimlerin sahada denetlemede olduğunu söyledi. Vatandaşların kurallara uyulması için ikaz edildiğini belirten Vali Su, "Vatandaşları uyararak farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Hem kendi hem de toplum sağlığı için yapacağımız şeyler basit. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak bu sürecin üstesinden çok rahat gelebiliriz. Bu bize bağlı. Hayatımızdan bu 3 hususu çıkarmayalım" dedi. VATANDAŞLARA TAM NOT Mersin'de vatandaşların genel itibari ile kurallara uyduğunu belirten Vali Su, "Toplu taşıma araçlarında denetim yaptık. Tüm yolcular hem maske hem de mesafe kuralına uyuyorlar. Bu güzel bir şey. Denetimlerimizde vatandaşlarımızı hem ikaz ediyoruz hem de farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kaynak: DHA