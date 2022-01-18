Mersin'de uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu satıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda 70 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile elektroşok aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA - Son Dakika Haberleri