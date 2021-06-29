Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 165 gram esrar ve 8 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 165 gram esrar ve 8 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırkkavak ve Göksu mahallelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 8 kilo 165 gram esrar, 8 bin 478 kök Hint keneviri, 453 Hint keneviri tohumu, 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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